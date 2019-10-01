Polis ihbar üzerine harekete geçti

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir polisi U.H.Ş. isimli şüphelinin 34 plakalı iki araçla Edremit’e çok sayıda sentetik hap getireceği bilgisini aldı.

İki aracı Kadıköy Mahallesinde durduran Narkotik polisi araçların içerisinde bulunan şüpheliler U. H. Ş., G. Ş., M. Ş. ve O. K.’yı gözaltına aldı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 25 bin 248 adet uyuşturucu hap, 0,98 gr esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 24 bin 765 lira para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 343 adet farklı tabancalara ait mermi ele geçirildi. 4 şüpheli Emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edilecek.