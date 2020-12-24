Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 25 Aralık 2020 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "İçki, Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" oldu. İşte Cuma Hutbesi...
DİYANET CUMA HUTBESİ 25 ARALIK 2020
25 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı. Bu haftaki konu "İçki, Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" olarak belirlendi.
Muhterem Müslümanlar!
İslam; canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan kurallar koyar. Bizlere de bu temel değerlerimizi korumayı emreder. Sağlığımızı tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu yüzden haramdır. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır.”1
Aziz Müminler!
İçki, Allah’ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder. Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dâhil binlerce üzücü hadise yaşanır.
Cenâb-ı Hak, içki konusunda Kur’an’da bizleri şöyle uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”2
Kıymetli Müslümanlar!
Aklımızı ve irademizi Allah’ın razı olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.
1 Müslim, Eşribe, 74.
2 Mâide, 5/91.
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