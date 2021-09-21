25. Altın Objektif Basın Meslek Ödülleri'nin kazananları açıklandı

CVK Park Bosphorus Otel'deki basın toplantısında bu yılın kazananlarını MGD Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya açıkladı.
Yılın Röportajları kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Dilek Dallıağ, "Türker İnanoğlu: Siyah beyaz filmleri izleyip hüngür hüngür ağlıyorum" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.
Okan Sarıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 25'incisini düzenlemekten dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarına dikkati çekerek, sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.
Pandemiden dolayı geçen sene ödül veremediklerini hatırlatan Sarıkaya, "Bu yıl her iki yıla ait ödülleri açıklayacağız. Bundan sonraki ödüllerde meslektaşlarımıza katkı sağlayacak bir şeyler verebilmek istiyoruz. Manevi değeri çok yüksek bir şeyin yanı sıra maddi olarak da bir şeyler yapabilmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.
"Yılın Fotoğrafları" kategorisinde Hakan Kıraslan, Umut Ünver, Recep Aslan, Doğan Savaş, ve Deniz Boy ödül alırken, "Yılın Haberi" kategorisinde ise ödülleri İsmail Bayrak, Sercan Kısmet, İlker Gezici, Ömer Karahan, Hakan Uç, Yusuf İzel ve Erçin Dağ Eysen kazandı.
"Yılın Röportajı" kategorisinde Dilek Dallıağ'ın yanı sıra Barbaros Tapan, Ömür Sabuncuoğlu, Uğur Tapan ve Merve Yurtyapan ödüle layık görüldü.
Kanal D, Show TV ve TV100 kanalları "Yılın Magazin Görüntüsü" ödülünü, Hüseyin Altun, Eren Güler ve Nuri Altuntaş TV'de "Yılın Haberi" ödülünü paylaşırken, "Yılın İnternet Haberi" ödülünü Hakan Yağcı, Onur Aydın, Tolga Aslan ve Akif Yaman aldı.
Basın Meslek Onur Ödülleri ise 27 Eylül Pazartesi düzenlenecek 25. Altın Objektif ödül töreninde açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!