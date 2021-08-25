Korona vaka sayısı 25 Ağustos tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklandı. Geçtiğimiz akşam açıklanan 24 Ağustos korona vaka sayısı verileri ise tedirgin etti. Açıklanan pozitif verilere göre vaka sayısı 20 bin sınırına yaklaştı. İşte 25 Ağustos korona vaka sayısı verileriyle ilgili merak edilenler...

KORONA 25 AĞUTSOS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 25 Ağustos verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

24 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI

Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293.037 Kovid-19 testi yapıldı, 19.191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15.373 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %75.16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90.405.737'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.