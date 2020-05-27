İşte haftalık burç yorumlarınız

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Tempolu fakat tatlı heyecanların olduğu bir haftaya giriyorsunuz sevgili İkizler burçları… Bu haftalarda kendinizi o kadar çok enerjik ve canlı hissedeceksiniz ki bu mutluluğun sebebine siz de anlam veremeyeceksiniz. İşteki yoğunluklar nedeniyle zaman zaman patronlarınız veya aile büyüklerinizle münakaşaya girseniz de uzlaşarak sorunları çözebilirsiniz. Ayrıca tartışmalar için kendinize de vakit ayırmalı ve kendinizi düşünmelisiniz. Yeni haftada evden çalışanlar, dışarıya çıkmayan İkizler burçları biraz internet alışverişini abartabilir. Ancak 28 Mayıs’ta Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi gelirlerinizi olumlu anlamda etkileyecek.