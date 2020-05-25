Merhaba sevgili Habertürk okurları… Su gibi geçip giden mayıs ayını yavaştan kapatıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen Venüs, Jüpiter ve Satürn gerilemeleri işleri yavaşlatırken, 20 Mayıs’ta Güneş’in İkizler burcuna geçişi daha mutlu bir ruh haline sokuyor bir aylık süreçte hepimizi. Yeni haftaya baktığımızda ise 28 Mayıs’ta Merkür Yengeç burcuna geçiyor. İletişim gezegeni Merkür’ün Yengeç burcuna geçişiyle duygular, mantığın önüne geçebiliyor. Ya da kendimizi ifade etmekte zorlanabiliyoruz. Ayrıca bu dönemde alınganlıklara dikkat etmek gerekiyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 25 – 31 Mayıs haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
İletişiminizin kuvvetli olduğu güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Yeni haftada iletişim trafiğiniz artıyor ve yeni tanışmalar yeni fırsatlar doğuruyor. Eğer eğitimi devam eden bir Koç burcuysanız keyif verici haberler alabilirsiniz. Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ev ve aile konularınızı ilgilendiriyor. Aile içi birtakım konuşmalar yapabilirsiniz. Ya da ailenizi ilgilendirecek konularda haberler alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler bakımından şanslısınız fakat bu aralar işin içine duygularınızı fazlasıyla katıyorsunuz. Duygularınızla hareket edip fevri kararlar vermeyin.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kararsızlıklar haftasındasınız sevgili Boğa burçları… Bir yandan düzeninizin değişmesi gerektiğini savunuyorsunuz. Diğer yandan da ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eskiden başlayıp bitirmeniz gereken işler var ve retro dönemlerinde bunları tamamlayacaksınız. Öte yandan para konularına dikkat etmelisiniz. Bu aralar eksiklerinizi tamamlarken ipin ucunu kaçırabilirsiniz. 28 Mayıs’ta Merkür’ün Yengeç burcuna geçişiyle aşk ve ilişkilerde ise sevdiğinize alınganlık yapabilirsiniz. Öte yandan eğitimle ilgili yeni adımlar atabilir, başvurular yapabilir veya eğitimle alakalı güzel haberler alabilirsiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Tempolu fakat tatlı heyecanların olduğu bir haftaya giriyorsunuz sevgili İkizler burçları… Bu haftalarda kendinizi o kadar çok enerjik ve canlı hissedeceksiniz ki bu mutluluğun sebebine siz de anlam veremeyeceksiniz. İşteki yoğunluklar nedeniyle zaman zaman patronlarınız veya aile büyüklerinizle münakaşaya girseniz de uzlaşarak sorunları çözebilirsiniz. Ayrıca tartışmalar için kendinize de vakit ayırmalı ve kendinizi düşünmelisiniz. Yeni haftada evden çalışanlar, dışarıya çıkmayan İkizler burçları biraz internet alışverişini abartabilir. Ancak 28 Mayıs’ta Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi gelirlerinizi olumlu anlamda etkileyecek.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Hayatınızda yepyeni bir döneme gireceğiniz, eskiyi ardınızda bırakacağınız bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Geçtiğimiz haftalarda özellikle ilişkilerde karamsar düşüncelere kapılmıştınız. Hayatınızda meydana gelen birtakım olayları abartma eğiliminiz sizleri mutsuzluğa sürüklüyordu fakat 28 Mayıs’ta Merkür’ün burcunuza geçişiyle geçmişi arkanızda bırakıp toparlanıyorsunuz. Bir yerden kaybettiğinizi başka alanlarda kapamaya çalışacaksınız ve çalışmalarınızın meyvelerini topladıktan sonra ‘Niye daha erken başlamadım?’ diyeceksiniz. Yeni uğraşlarla, hobilerle sıkıntılı zamanların üstesinden geleceksiniz.
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