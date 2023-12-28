24 yıl sonra ailesine kavuştu

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Bebekken evlatlık verilen İsmail, öz ailesini bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu. Yayınlarımız sonucu İsmail ve babası Abdülkadir 24 yıl sonra ilk kez stüdyoda buluştu.

Oğlu olduğunu 6 ay önce kardeşi Mehmet’ten öğrendiğini söyleyen baba Abdülkadir, eşi ve kızlarının da İsmail’le tanışmayı çok istediklerini belirtti. İsmail’in annesi Derya ile sadece 2 ay birlikte yaşadıklarını, 2 ayın sonunda askere gittiğini aktaran Abdülkadir, o günden sonra Derya’yı hiç görmediğini kaydetti. Baba Abdülkadir, İsmail’i bilseydi evlatlık vermeyeceğinin altını çizdi.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR Yıllar sonra babasıyla buluşan İsmail’e bir müjde de öz teyzesinden geldi. Annesinin hayatta olduğunu Didem Arslan Yılmaz’dan öğrenen İsmail önce annesinin fotoğrafını gördü, ardından ilk kez sesini duydu. Canlı yayına bağlanan anne Derya, gözyaşları içinde oğluna seslendi. Oğlunu isteyerek vermediğini, babası Kadir’den ayrıldıktan sonra ailesinin ondan zorla aldığını anlatan Derya, oğluna “Seni yalnız bırakmayacağım” dedi. İsmail, annesini gözyaşları içinde dinlerken; stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İsmail ve annesi Derya’nın büyük kavuşması Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelecek.