24 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

İHA

Samsun"da 24 yaşındaki Murat G., evindeki odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Aşağı Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gündüz evinin odasında tüfekle kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri Murat Gündüz'ün yanında av tüfeği ele geçirdi. İntihar şüphesi üzerinde duran ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Murat Gündüz'ün cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.