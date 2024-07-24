Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 24 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi | Son dakika haberleri

        24 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi

        Manisa'da motosikletli 24 yaşındaki Mert Uğur Ercan, otomobille çarpışmasının ardından metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 yaşındaki genç metrelerce sürüklendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü Mert Uğur Ercan (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu üzeri Ahmetli Merkez Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Mert Uğur Ercan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile İ.A. (30) yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çarpışmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Ercan, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.

        Ahmetli'de yaşayan Ercan'ın Turgutlu ilçesinde çalıştığı fabrikaya gitmek için yola çıktığı belirtildi. Otomobil sürücüsü İ.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa