'Sevgilim' kazandı 0:00 / 0:00

24'üncü Kuşadası Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması muhteşem bir final gecesi ile son buldu. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de birinciliği Hande Kodamanoğlu, bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' adlı şarkıyla kazandı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24'üncü kez müzikseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın görkemli final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlendi.

Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 24'üncüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finaline katılıp, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Kuşadası Belediyesi olarak özellikle pandemi dönemi boyunca müzisyenlerin yanında olduk. Kuşadası'nı kültür ve sanat merkezi yaparken, adının da müzik ile anılmasını istiyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın artık yeni bir hedefi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun teşvik ve iş birliği ile Altın Güvercin'i uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek istiyoruz. Yarışma önce Akdeniz çanağındaki ülkeleri kapsayacak. Ardından da sınırlarını daha da geliştireceğiz. Bu hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Çünkü Altın Güvercin hala Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor" dedi.

Okan Bayülgen'in renkli sunumuyla gerçekleşen 24'üncü Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 10 finalist, Türkiye'nin önemli isimlerinden Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan, Vedat Sakman ve yarışmaya geçen yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisinden oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini seslendirdi.

KUSAV Başkanı Köylü, Altın Güvercin'i bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "KUSAV Vakfı bu seneki onur ödülünü sevgili Nükhet Duru'ya verme kararı aldı. Bizim bu kararı alırken bazı kıstaslarımız var. İlki, mesleğe uzun yıllar büyük değer katmış olması ve bu değeri her geçen yıl aratarak sürdürmesi. İkincisi ise sanatçının kendinden sonra gelen nesillere örnek olması. En önemli kriterlerimiz arasındaysa cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin temellerine koyduğu hedefleri sürdürebilmesi, buna inanması ve bu yolda sanatını icra etmesi" diye konuştu.

Bu yıl, onur ödülüne layık görülen Nükhet Duru, final gecesinde bir konser verdi.

Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin'i bestesi Suat Suna'ya ait olan 'Sevgilim' adlı şarkıyla Hande Kodamanoğlu kazandı. Kodamanoğlu'na 100 bin liralık para ödülünü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda ikinciliği ve 'En İyi Yorumcu' ödülünü, bestesi Merve Öner Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen 'Bir Yolu Olsa' layık görüldü. Gürbüz, Gümüş Güvercin ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın elinden alırken, 'En İyi Yorumcu' ödülünü yarışmanın ana sponsoru olan Eviz Yapı'nın sahibi Şakir Eviz verdi. Yarışmada üçüncülüğü Gökçe Özgül, 'Ölsek de Bitmez' ile Özgül'e Bronz Güvercin ödülünü Ayhan Sicimoğlu verdi.