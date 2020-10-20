24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi ilk kez dijital ortamda gerçekleşiyor

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Kurulduğu günden bu yana Estetik Diş Hekimliği alanındaki gelişmeleri dünya ile aynı anda meslektaşlarına ulaştırmayı görev edinen EDAD tarafından her yıl pek çok bilimsel içerikli organizasyon yanı sıra “Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi” düzenleniyor. Bu yıl 24. sünün düzenleneceği kongre, Türkiye’de Diş Hekimliği alanında düzenlenen ilk dijital kongre olma özelliğini taşıyor.



Daniel Edelhoff, Florin Cofar, Thiago Ottobani, Camillo D’arcangelo, Howard Gluckman gibi protez, cerrahi, dijital diş hekimliği, oklüzyon, restoratif diş hekimliği ve implantoloji alanlarında uzman bilim insanlarının konuşmacı olarak yer alacağı kongrede, sektörel firmaların uydu sempozyumları, dijital posterler, paneller, sözlü bildiri sunumları ve workshop’lar gibi pek çok etkinliğin yanı sıra diş hekimliğinin farklı alanlarında hizmet veren pek çok firma ile katılımcıların dijital platformda yüz yüze buluşabileceği özel etkinlikler de yer alıyor. Ayrıca kongre, Türk Dişhekimliği Birliği’nden kredilendirmeye de sahip.

Katılımcıların Estetik Diş Hekimliği konusundaki en yeni malzeme, teknik ve ipuçları hakkında bilgi edineceği dijital kongre ile ilgil olarak ilgili olarak EDAD Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Kübel İltan Özkut açıklamalarda bulundu: “EDAD 24 senedir Estetik Diş Hekimliği konusunda düzenlediği bilimsel organizasyonlarla hem ulusal hem uluslararası platformda sektörün öncülük eden akademilerinden birisi olmuştur. Güncel durumun bizlere getirdiği şartlar doğrultusunda bu sene 24.'sünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi’ni dijital olarak hayata geçirme kararı aldık. İçeriğinin zenginliğiyle katılımcılara geleneksel kongre tecrübesinin bir benzerini dijital olarak yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kongrede sektörel firmalarla katılımcıları da canlı oturumlarda bir araya getirerek hep beraber mesleğimize olan tutkumuzu canlı tutmak amacındayız.”