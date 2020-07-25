24 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI



23 Temmuz Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları AÇIKLANDI. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...