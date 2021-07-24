Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bulundukları yerde aşılarını yaptırmaları ve önlemleri elden bırakmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

24 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler, milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini belirten Koca, "Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 65 milyon 174 bin 925'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.