Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 05.43'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre; merkez üssü Akhisar olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 24 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...