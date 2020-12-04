"24 Saat" dinleyiciyle buluşuyor

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Sözü ve müziği kendisine ait, adını albüme de veren "24 Saat" şarkısı ile birlikte "Kaçan Uykular" ve "Deli Oldular" şarkılarını müzikseverlere sunan Kozmos, bu albümde de mix mühendisi Can Paşa ile çalıştı.

24 Saat albümünde, asi ruh halini küstah alter egosuyla besleyen bir metropol karakterini ifade eden Kozmos, albüme daha önce yayınlanan ve çok sevilen Umrumda Değil, Ex Arıyor ve Palmiye şarkılarını da dahil ederek dinleyiciye farklı bir bütünlük sunuyor.

Albümde, "Red Bull Serbest Atış" projesi "Palmiye" (Bandit Beatz) şarkısı hariç tüm şarkıların altyapıları ve düzenlemeleri Kozmos imzası taşıyor. Kozmos'un "24 Saat" albümü bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.