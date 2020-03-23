ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Geçtiğimiz haftalara nazaran, daha iyimser ve pozitif olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Aslanlar… Yaptığınız planlar bozulmuş olabilir veya çok yoğun bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ancak sabretmeyi öğreniyorsunuz. İleriki zamanlarda işleri yoluna koymayı planlıyorsunuz ve koyacaksınız da… 24 Mart’ta meydana gelecek Yeniay ile beraber enerjiniz yerine geliyor ve daha planlı hareket etmeye başlıyorsunuz. 22 Mart’ta Satürn’ün Kova burcuna geçişi en çok ilişkilerde sınayacak sizleri… Eğer güzel giden bir beraberliğiniz varsa elbette sorun yok. Ancak yara almış, yıpranmış birliktelikler karar alma aşamasına gelebilir. Beraberliğinizi kestirip atmadan önce harcanan emekleri göz önünde bulundurmanız ve acele karar vermemenizde fayda var.