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        Haberler Gündem Güncel 24 kiloluk yayın balığı yakalayan iki arkadaşa para cezası | Son dakika haberleri

        24 kiloluk yayın balığının kendisi gibi bedeli de ağır oldu

        Bursa'da 24 kiloluk yayın balığı yakalayan iki kişiye yasak zamanda avlandıkları gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi. İki arkadaş, yakaladıkları dev yayın balığının bedelini ağır ödediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:24
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        24 kiloluk balığın kendisi gibi bedeli de ağır oldu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Baraj Gölü'ne 1 Haziran'da balık tutmaya giden İsmail Hakkı Polat ile Ahmet Kaan Bahadır'ın oltalarına 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

        Balığın ağırlığı karşısında şaşkınlık yaşayan iki arkadaş, o anları, cep telefonu ile kaydetti.

        İkilinin balıkla çektirdikleri fotoğraf ve görüntüler basında yer aldı.

        "BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK"

        Görüntüler sonrası Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 arkadaşı İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'ne çağırdı.

        KİŞİ BAŞI 2 BİN 900 LİRA CEZA KESİLDİ

        Bahadır ve Polat'a, 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında, sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağının devam ettiği gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi. 2 arkadaş, yakaladıkları dev yayın balığının bedelini ağır ödediklerini söyledi.

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        #Bursa
        #yayın balığı
        #yasak av
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