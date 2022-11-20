24 Kasım Öğretmenler Günü için artık beklenen zaman geldi çattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce öğretmenimizin bu mutlu gününü kutlayacağız. Söz konusu gün ile ilgili olarak Öğretmenler Günü tatil mi, okul var mı gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik...