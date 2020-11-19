Öğretmenler Günü'ne özel en güzel ve anlamlı şiirleri sizler için derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuyacağınız 2, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler öğrenciler tarafından araştırıyor. İşte en güzel Öğretmenler günü şiirleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI