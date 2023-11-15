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        Haberler Gündem Eğitim 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenler Günü'nde okul var mı?

        24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenler Günü'nde okul var mı?

        Ülkemizde her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü ile ilgili araştırmalar bir kez daha başlamış durumda. Bu yıl Cuma gününe denk gelen tarihe kısa bir süre kala öğrenciler; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi ve okul var mı gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, söz konusu güne dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 01:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:48
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        • 1

          1981 yılından beri her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bir Öğretmenler Günü için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü ile ilgili en çok araştırıların soruların cevaplarını derledik! İşte, ayrıntılar...

        • 2

          24 KASIM'IN TARİHİ

          Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi, 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği olması nedeniyle öğretmenler günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

        • 3

          24 KASIM TATİL Mİ?

          24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir ve dersler olduğu gibi devam edecektir.

        • 4

          DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÖĞRETMENLER GÜNÜ

          Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

        • 5

          Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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