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İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi

Giriş: 22.11.2022 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
24 Kasım Öğretmenler Günü SÜRPRİZİ | İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım!
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AA

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.

YÜZDE 25 KİTAP İNDİRİMİ

AA'da yer alan habere göre öte yandan, öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

MÜZELER İÇİN İNDİRİM

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.

Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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