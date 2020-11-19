24. İstanbul Tiyatro Festivali güncellenen programıyla devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, hem fiziki hem de çevrimiçi performanslarla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Fiziki performanslar yeni koronavirüs tedbirleri sebebiyle güncellenen tarih ve saatlerde mekanlarda gerçekleşirken, online.iksv.org adresinden takip edilebilen çevrimiçi programın gösterim tarihi 14 Aralık'a kadar uzatıldı.
Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak İfigenya, Kısa Oyunlar / Mekânlar 3 oyunları ve İyi ki Yapmışım belgeseli tedbirler nedeniyle iptal edildi.
- Festivalde bu hafta
24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, "Ben Anadolu" 23 ve 24 Kasım'da Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde, 28 Kasım'da ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
"Fahrenheit 451" 23 Kasım'da Fişekhane Ana Sahne'de seyirci karşısına çıkarken, "Dublörün Hikayesi" 24 ve 25 Kasım'da Moda Sahnesi'nde oynayacak.
"Gomidas" 27 Kasım'da Surp Vortvots Vorodman Kilisesi'nde, "Ne Düşündüğünü Biliyorum" ise 28, 29 Kasım'da Yapı Kredi bomontiada 4. Kat'ta sanatseverlerin karşısına çıkacak.
"Unutmak Bir Hatırlama Projesi" 28 ve 29 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne, "Feramuz Pis!" 29 Kasım'da Fişekhane Ana Sahne'ye konuk olacak.
Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://tiyatro.iksv.org/tr/program adresinden ulaşılabilir.
Bu yılki programında pandemiden olumsuz etkilenen yerli topluluklara geniş yer veren festivalin mekanlarda alınan tedbirleri ve "COVID-19 Etkinlik Rehberi" ise tiyatro.iksv.org/tr/onemli-bilgiler adresinde görülebilir.
24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinliklerin ayrıntılı programı için https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi adresi ziyaret edilebilir.
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