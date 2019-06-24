24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu 24 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi tatil yöreleri hangi ilimizdedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 24 Haziran sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 24 HAZİRAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı!
HADİ İPUCU SORUSU 24 HAZİRAN CEVABI: MUĞLA
Muğla, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 923.773 nüfusa sahiptir. Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. İlde 13 ilçe bulunur.
24 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı
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