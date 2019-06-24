Hadi ipucu 24 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "Gün içinde oluşturulan yeni fırsatlara ve özel indirimlere ne isim veriliyor biliyor musunuz?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte Hadi ipucu 24 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU 24 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi ipucu bugün saat 12:30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 24 HAZİRAN CEVABI: KAMPANYA

Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi.

Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış.

(ticaret) Belirli bir amacın sağlanması için girişilen planlı ve geniş kapsamlı faaliyet.