Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. Yine D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.