Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 357.693'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.658 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

24 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

23 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı.

Çinli internet girişimcileri, salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, kendisini kötü hissettiği için yarışamadığı Almanya Grand Prix'sinin ardından Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına getirdiği, zaruri olmayan durumlar dışında yurt dışına seyahat yasağını kaldırdı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son 3 haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 328 test yapıldı, 5 bin 596 vaka tespit edildi ve 11 kişi hayatını kaybetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle küresel ekonomide toparlanma sürecinin son derece istikrarsız geliştiğini belirterek, "Dahası, küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla da karşılaşabilir." dedi.

Çekya'da 11 binin üzerine çıkan günlük Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkede 2'nci kez karantina ilan edildi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Belçika genelindeki okullarda "sarı"dan "turuncu kod" uygulamasına geçildi. Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalar, okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı sonucuna göre tüm okullar açık kalmaya devam edecek, ancak okul binalarında hijyen uygulamaları artırılacak.

Tunus'ta devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğu bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya'da, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya'da yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı çıkartıldı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.