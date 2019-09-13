Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 24. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen lisans ve önlisans sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. İşte 24. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

24. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI

24. Dönem POMEM polis alımı sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada; "24.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " denildi.

POMEM LİSANS SINAV SONUÇLARI

POMEM ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI

POMEM YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada; " Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. "