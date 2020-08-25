BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Geçtiğimiz hafta Güneş burcunuza geçti ve doğum günlerinizi kutlamaya başladınız sevgili Başak burçları… Ayrıca Merkür de yeniden Başak burcuna geçti… Bu nedenle bu ay sizlerin ayı... Eğer geçtiğimiz haftalarda kendinizi yalnız hissettiyseniz yeni haftada dışa dönük olmaya başlıyorsunuz… Ayrıca titiz ve disiplinli halinizle hedeflerinize daha iyi odaklanacaksınız. Belki de kariyerde anlaşmalar ve imzalar atabilir, finansal başarı elde edebilirsiniz. Size verilen bir görevi mükemmel bir biçimde yerine getirebilirsiniz. Zihinsel yönünüzün aktif olduğu bu süreçte yeni eğitimlere katılabilirsiniz.



