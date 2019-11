234 sanatçıya 6.240 Cumhuriyet altını

Merhum Sakıp Sabancı'nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994'te başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği 'Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri', 26'ıncı kez dağıtıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını verildi. Vakıf, bugüne kadar 234 genç sanatçıyı toplam 6.240 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Ödül töreni Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sanatın ve sanatçının desteklenmesi her zaman Sabancı Ailesi'nin öncelikleri arasında olmuştur. Sabancı Vakfı olarak 45 yıldan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde kültür sanat önemli bir yer tutuyor. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni 21 yıldan bu yana destekleyerek, her yıl onlarca oyunu on binlerce seyirci ile buluşturuyoruz. Müzik alanında desteklediğimiz Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 16 - 27 yaşları arasındaki genç müzisyenlerden oluşuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerle Türkiye'yi temsil ediyorlar. Metropolis Antik Kenti kazılarına sunduğumuz katkı ile tarihin gün ışığına çıkmasına destek oluyoruz. Kültür sanat alanında en genç etkinliğimiz olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma ile her sene farklı bir toplumsal soruna sanatla farkındalık yaratıyoruz. Geçen 45 yılda gördük ki, sanatın özellikle toplumsal konularda farkındalık yaratma ve dönüştürme gücü çok yüksek. Bu törenle bugüne kadar 234 öğrenciyi sanat ödülleriyle buluşturduk. Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan genç sanatçıları şimdi yeni yollar, hayaller ve başlangıçlar bekliyor. Sanatla bizleri, ailenizi, Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Dileriz bizleri gururlandırmaya devam edersiniz" dedi.

Ödül Kazananlar:

Su Alara Acerol (Resim Bölümü)

Burcu Nur Cengiz (Resim Bölümü)

Zeynep Yazgan (Resim Bölümü)

Işıl Özsakabaşı (Heykel Bölümü)

Aylin Taslak (Heykel Bölümü)

Aysun Telli (Heykel Bölümü)

Esra Kocaman (Geleneksel Türk Sanatları Bölümü)

Hatice Kahraman (Geleneksel Türk Sanatları Bölümü)

Zübeyde Uzun (Geleneksel Türk Sanatları Bölümü)

Ödüle hak kazanan genç sanatçıların eserleri, ödül töreni öncesinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilendi.