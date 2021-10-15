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2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2300 rakımdaki Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor.

15.10.2021 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında 15 kişilik ekip görev yapıyor.Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğinde Van Gölü'ne hakim tepede inşa edilen Kef Kalesi'nde, üzerinde çivi yazısı olan taş ve seramik parçaları bulundu.

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