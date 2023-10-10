Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bartınlı Rüveyda, "23 yıl bana cehennemi yaşattılar" dediği kayınvalidesi ve kocasıyla yüzleşti

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Rüveyda anlattı, kayınvalidesi yalanladı. “Çocuğuma doğuma giderken ailemden kimse gelmedi, beni ailemle 4 yıl görüştürmedi, bana baskı yaptı ve hiç sevmedi.” diyen Rüveyda’nın söylediklerini kayınvalidesi inkar etti. Eşinin engelli olduğunu, doğuma onunla gidemediğini söyleyen kayınvalide Öznur hanım, Rüveyda’nın kendi isteğiyle ailesiyle görüşmediğini söyledi. Çocukları doğduğunda, gelininin bir daire parasına çocuğunu satacağını söyleyen Öznur’un sözlerini Rüveyda ‘iftira’ olarak niteledi.

Daha sonra eşi Çetin Atar ile karşı karşıya gelen Rüveyda, yine suçlandı. Eşi Rüveyda’ya “Evden kaçtın, çocuğumu istiyorum ve seni artık sevmiyorum.” dedi. Rüveyda ise üç çocuğunu babasına bıraktığını, 3,5 yaşındaki oğlu Efe’yi kimseye vermeyeceğini söyledi.

Rüveyda’nın eşi ve kayınvalidesi ile yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.

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