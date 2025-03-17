23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Giriş: 17.03.2025 - 01:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:17
Hatay'ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in cansız bedeni dağlık alanda bulundu.
Gencin cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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