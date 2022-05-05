23 yaşındaki genç ölü bulundu

İHA

Rize'nin Pazar ilçesinde 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek şahsı görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın silahla vurularak hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Evren Demiratar isimli 23 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenilen cansız bedenin yanında da 1 adet tabanca bulundu. Cansız bedeni Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.