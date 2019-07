Hadi ipucu 23 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Mustafa Sandal'ın 2003 yılında 5 İngilizce şarkı seslendirdiği albümü hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 23 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 23 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 23 TEMMUZ CEVABI: SEVEN

Aya Benzer 2003 (Moonlight) isimli single ile Alman müzik listelerinde zirveye oynayan Mustafa Sandal, 1 Ekim 2003 tarihinde Universal Music-Polydor etiketiyle çıkardığı Seven isimli albümüyle Avrupalı müzikseverlerle buluşmuştur. Mustafa Sandal'ın bu albümünün isminin farklı bir özelliği var! Seven, yani sevgi ve aşk şarkılarının karışımı ve çağrışımı. Dileyen İngilizce 7, yani 'Seven' olarak da algılayıp, telaffuz edebilir. Albümün bir başka özelliği de Mustafa Sandal'ın sanat hayatındaki 7. albümü olmasıdır.

12 parçalık albümde, sanatçının önceki albümlerinde bulunan Kop, Suç Bende, Aya Benzer ve Araba isimli şarkılarının yeni düzenlemeleri de yer alıyor. Beş şarkıyı İngilizce olarak seslendiren sanatçının albümü önce Almanya'da çıktı. Albümün prodüksiyonunda Back Street Boys 'un aranjörü Bülent Aris 'in imzası yer alıyor. Albümün ilk klip çalışması Aya Benzer oldu. 2. klip All my life şarkısına geldi. 3. ve son klip ise Araba şarkısına geldi.

Bu albüm kapsammında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler veren ve TV programlarına katılan Musti, RTL ve Viva'da 1 numaraya yükseldi. Bu albümdeki başarısıyla Mustafa Sandal Avrupa'da tanınan bir müzisyen oldu.