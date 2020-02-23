Türkiye-İran sınırına yakın İran'ın Hoy kentinde saat 08.53'te AFAD verilerine göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve Van'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 23 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...