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        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 saat sonra cansız bedeni bulundu

        Nehirde kayboldu, 23 saat sonra cansız bedeni bulundu

        Muş'ta, serinlemek için Murat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Berkan Dağ, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 23 saat sonra Berkan Dağ'ın cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:09
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        23 saat sonra cansız bedeni bulundu
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        Muş'un Bulanık ilçesinde, serinlemek için Balotu köyü yakınlarından geçen Murat Nehri'ne giren Berkan Dağ (16), bir süre akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve köylülerin birlikte yürüttüğü çalışmaya Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekibi de katıldı.

        Yaklaşık 23 saatlik su altı aramasının ardından Berkan Dağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dağ'ın cansız bedeni, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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