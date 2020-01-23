23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yurdun çeşitli illerinden meydana gelen depremler halkta korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar en son depremin nerede olduğunu merakla araştırıyor. Bizde sizler için 23 Ocak Perşembe en son depremler listesini hazırladık. İşte 23 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK
|Büyüklük
|2.4 (ML)
|Yer
|Manisa - Akhisar
|Tarih
|23/01/2020 - 18:43:05 (TS)
|Enlem
|39.0388 (K)
|Boylam
|27.8568 (D)
|Derinlik
|7.00 (KM)
23 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.23 18:43:05 39.0435 27.8563 9.1 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 18:41:30 39.0240 27.8485 7.1 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 18:36:30 38.9815 27.8828 18.9 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 18:33:49 39.0180 27.8877 7.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 18:26:24 39.0052 27.8492 6.6 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 18:21:17 38.9955 27.8618 7.5 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 17:58:34 39.0118 27.8703 2.1 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 17:33:59 40.0240 38.0953 8.7 -.- 3.4 3.4 KARACAOREN-SUSEHRI (SIVAS) 2020.01.23 17:27:21 39.0117 27.8510 10.9 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 17:22:01 38.9393 27.9222 5.0 -.- 2.5 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 17:13:36 39.0435 27.8880 10.9 -.- 2.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 17:12:49 39.0692 27.8483 7.6 -.- 2.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 16:53:47 38.9767 27.8635 15.4 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 16:50:25 39.0037 27.8798 2.8 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.23 16:48:52 39.0495 27.8182 4.8 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
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