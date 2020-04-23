23 Nisan Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek?

Merhaba sevgili Habertürk okurları... Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla kendimize geldiğimiz, ruh halimizin biraz daha halimizin düzeldiği bir haftaya giriyoruz. Geçtiğimiz hafta Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle daha güzel bir sürece girdik. 23 Nisan'da ise Boğa burcunda bir Yeniay meydana geldi. Gelecekle ilgili daha pozitif olmayı öğrenecek ve doğruyu yanlıştan daha iyi bir şekilde ayırt edeceğiz. Ortak yatırımlar, para konuları ve somut bilgiler ön planda olacak. Belki de koronavirüs ile ilgili somut bilgilerle karşılaşabiliriz. 25 Nisan’daki Plüton retrosunda ise daha sakin ve planlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü öfkelenmeye açık olabiliriz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 20-26 Nisan haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…