23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Atatürk Anıtı'nda tören - KONYA

Konya'da Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu gözlemlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.Programa katılan protokol üyeleriyle emniyet mensuplarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan Türk bayraklı koruyucu maske takmaları dikkat çekti.

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