23 Nisan Salı günü toplu taşımalar ücretsiz mi? Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de ülkemizde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan bu günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul için 23 Nisan'da toplu taşımalar ücretsiz mi sorusunun cevabı...
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Her sene olduğu gibi bu sene de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diğer bayram ve resmi tatillerde uygulanan ücretsiz ulaşım uygulamasının bugün de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
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22 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
22 Nisan Pazartesi (bugün) resmi tatil olmadığından herhangi bir şehirde toplu taşımanın ücretsiz olmasından yana bir uygulamaya gidilmeyecek.
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23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.
23 Nisan'da toplu taşımalar yurt genelinde ücretsiz olacak.
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2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı