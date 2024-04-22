23 Nisan (yarın) yurt genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bankaların yarın tam gün mü yarım gün mü çalışacağı ise halkta merak konusu oldu. Bankaların kapalılık durumuna göre işlerini halledecek kişiler bugünden "23 Nisan'da bankalar açık mı?" araştırması yapıyor. İşte, yarın için banka çalışma saatleri...