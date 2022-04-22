23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşımaktadır. 23 Nisan bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olacak mı özel sektörde resmi tatil ilan edilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 23 Nisan Cumartesi yani haftalık resmi tatil gününe denk geldiği için ekstra bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

22 NİSAN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak milli bayramların bir gün öncesinde yarım veya tam gün resmi tatil uygulanmıyor.

23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan'da çalışan özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına mesai ücreti verecek.