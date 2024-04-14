23 Nisan resmi tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar ve kamu kurumları açık mı?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve ülkemiz için büyük bir önem taşıyan 23 Nisan için heyecanlı bekleyiş sürerken, hangi güne denk geldiği ve resmi tatil mi olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, okullar açık mı? sorularına ilişkin yanıtlar...