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23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü ve mesai var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için artık geri sayım başlamış durumda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan ile ilgili 23 Nisan resmi tatil mi ve bu yıl hangi güne denk geliyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Giriş: 05.04.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan için artık nefesler tutuldu. Bu mutlu güne çok kısa bir süre kala 23 Nisan'ın ilan ediliş süreci, resmi tatil olup olmadığı ve daha fazlasına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!

  • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu sene 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

    Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.

  • 22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

    22 Nisan resmi tatil statüsünde bulunmadığı için resmi tatil değildir ancak bu yıl söz konusu tarih Ramazan Bayramı'na denk geldiği için resmi tatil olacaktır.

  • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

  • 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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