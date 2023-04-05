Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan için artık nefesler tutuldu. Bu mutlu güne çok kısa bir süre kala 23 Nisan'ın ilan ediliş süreci, resmi tatil olup olmadığı ve daha fazlasına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!