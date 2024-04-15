23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan bu özel gün için hazırlıkları ülkenin dört bir yanında sürüyor. Bu bağlamda "23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve Türkiye bağımsızlığını ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk ise 1924 yılında 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olarak kutlanmasını sağladı. Bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun her bir noktasında çeşitli etkinlikleriyle kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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23 NİSAN 2024 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene hafta içi salı gününe denk geliyor.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu sene salı gününe denk gelen 23 Nisan'da okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.
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23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı.
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23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.
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