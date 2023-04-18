23 Nisan heyecanı AKM Çocuk Sanat Festivali ile başladı

Atatürk Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaran Çocuk Sanat Festivali rengarenk görüntülerle başladı.
Festivalin ilk günü AKM önünde bir araya gelen her yaştan çocuk, kuklalar ve müzik eşliğinde Kültür Sokağına yürüyüp, Açık Hava Sahnesi'ndeki mini konserle coştu. Konser sonrası AKM Tiyatro Salonu'nu dolduran çocuklar, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti' oyununu izledi.
Türkiye’nin birçok şehrinde 200’den fazla temsil gerçekleştiren 'Öylesine Bir Dinleti' adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu olan oyunda, opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuldu.
HER BİR ATÖLYEDE FARKLI BİR TAT
Çocuklar festival kapsamında her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirdi, Çok Amaçlı Salon'da kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atıldı.
AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki farklı atölyelere katılan küçük sanatseverler, ‘Erken Müzik Atölyesi’, ‘Resim Sevinci’, ‘Resimle Tanışıyorum’, ‘Meyve Sebze Orkestrası’, ‘Ritim Atölyesi’, ‘Çocuklar için Drama Atölyesi’, ‘Çocukları için Dans Atölyesi’, ‘edding ile Bir Kupa Pop Art’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında’ ve ‘Müzikli Masallar’ etkinliklerinin tadını çıkardı. Çocuklar ayrıca AKM Yeşilçam Sineması'nda ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2’ filmini izledi.
PLANETARYUM GÖSTERİSİYLE GÖKYÜZÜNÜ DOYASIYA SEYRETTİLER
Çocuklar festival kapsamında ücretli etkinliklerin yanı sıra pek çok ücretsiz etkinlikte de doyasıya eğlendi. Çocuklar, Kültür Sokağı'na yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çaldı, mozaik duvarda tek tek çekilen fotoğraflarıyla bir tablonun parçası oldu, AKM Açık Hava Sahnesi'ne kurulan bir çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyretti ve AKM'de kendilerini karşılayan piyanoyu çalma fırsatı buldu.
HANGİ GÜN NELER VAR?
23 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalı çocuklarla buluşmaya devam edecek.
- Dev Piyano / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Mozaik Duvar / 17-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Planetaryum / 17-23 Nisan / Açık Hava Sahnesi
- Dijital Akvaryum / 17-23 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon
- Gel Sen De Çal / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Boyama Evi / 17-18-19-20-21-22-23 Nisan / Kültür Sokağı
- Erken Müzik Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Resim Sevinci / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Resimle Tanışıyorum / 17-18-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Meyve Sebze Orkestrası Atölyesi / 17-20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Ritim Atölyesi / 17-18-19-22-23 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar için Drama Atölyesi / 17-19-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar için Dans Atölyesi / 17-18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- edding ile Bir Kupa Pop Art / 17-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuk Arkeologlar Kazıda / 17-18-19-20-22-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında / 17-19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Karagöz Yapımı Atölyesi / 18 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kelimelerin Yolculuğu Atölyesi / 18 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi / 18-20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu / 18 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Çocuklar İçin Yaratıcı Dans / 18-20-22 / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- edding ile Çantamı Tasarlıyorum / 18-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kukla Yapım Atölyesi / 18 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Siz Ne Dersiniz? / 19 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- edding ile Tuval Boyama / 19-20-23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklarla Film Okuma Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı / 19 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Kil Atölyesi / 19 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Tatlı Rüyalar / 19 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Bakır Nefesli Sazlar Eşliğinde Çocuklar İçin İnteraktif Dinleti / 20 Nisan / AKM Müzik Platformu
- Mini Bale Atölyesi / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam / 20 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- edding ile Kalemlik Tasarlıyorum / 20-22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Süper Yetenek 3: Büyük Yarış / 20 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Quilling Atölyesi / 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Hikâye Seslendirme / 21 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çocuklar İçin Öykü Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kırmızı Pabuçlar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- Kusudama Atölyesi / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kendi Takımı Tasarlıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Kozalaklardan Hayvan Dostlarım / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Piyano ile Tanışıyorum / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri / 22 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu / 22 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Caz Dans / 22 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Judith Liberman ile Şarkılı Masallar / 22 Nisan / AKM Tiyatro Salonu
- Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey / 23 Nisan / AKM Yeşilçam Sineması
- Marakas Yapımı Çocuk Tasarımcılar Kulübü / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Hayalimdeki Tabağı Tasarlıyorum / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Kukla Senfoni 23 Nisan Konseri / 23 Nisan / Türk Telekom Açık Hava Sahnesi
- Çocuklar İçin Yaratıcı Drama / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Anlat Anlat Show – İnteraktif Talk Show / 23 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi
- Çinyo ile Markonyo / 23 Nisan / AKM Tiyatro Salonu