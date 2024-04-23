Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan bugün, metrobüs, otobüs, metro bedava mı İstanbul, Ankara, İzmir?

        23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

        Resmi tatillerde Türkiye genelinde toplu taşıma ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Milyonlarca vatandaş, 23 Nisan'ın da buna dahil olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" diye soruyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı ve detaylar...

        • 2

          23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.

          23 Nisan'da toplu taşımalar yurt genelinde ücretsiz olacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Parkta oturan liselilere makasla saldırdı!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Habertürk Anasayfa