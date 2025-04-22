23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılında Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Çarşamba günü tedavi olmak ve ilaç yazdırmak için sağlık ocağı ve hastanelere gitmek durumunda olanlar, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, "23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?" İşte detaylar...