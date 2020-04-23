HABERTURK.COM / AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanıyor.

Bu kapsamda, otomotiv üreticileri çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG çalışanlarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını evde çocuklarıyla yaptıkları video ile kutladıkları belirtildi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana çalışmalarını evden sürdüren TOGG çalışanları, çocukları ile birlikte "evde kalın" mesajı verdi.

23 Nisan tarihine atıfla 23.04'te yapılan paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılıyla birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ONLİNE ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Ford Otosan da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 100'üncü yıl coşkusunu yaşatmak için çalışanlarının çocuklarının evlerinden katıldığı bir dizi program hazırladığını bildirdi.

Buna göre, çocukların Ford Otosan'ın sosyal kulüplerinin düzenlediği online etkinliklerle 23 Nisan’ı geçirecekleri kaydedildi.

Ford Otosan’ın Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul’daki tüm çalışanlarının çocuklarını bir araya getirerek yaratılan etkinlikler arasında resim, spor, e-spor, kukla yapımı, bisiklet temel bakımının yer aldığı aktarıldı.

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