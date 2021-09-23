2.3 milyar TL nakdi yardım yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programının devam ettiğini belirterek, “COVID-19 pandemisi nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha 1000’er lira olmak üzere toplamda 16 milyon TL’yi aşkın tutarı hesaplara yatırdık” dedi.
Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında Faz-3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlatan Bakan Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar TL nakdi yardım yaptık” dedi.
Bakan Yanık ayrıca ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1000’er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon TL’yi geçen ödeme yapıldığını ifade etti.
7.2 MİLYON HANEYE ULAŞILDI
Bakanlık olarak, salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuklarını kaydeden Bakan Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile yaklaşık 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık” ifadelerini kullandı.
Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başladığını belirten Bakan Yanık, süreci şu şekilde özetledi:
“Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.”
Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını belirtti.
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